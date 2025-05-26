Samanyoluhaber.com - Moskova





Bu saldırılar sonucunda, Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko 12 ölü ve 60 yaralı olduğunu açıkladı.





Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, saldırıların yalnızca askeri hedeflere yönelik olduğunu belirtti.





Deniz, hava ve kara unsurlarıyla koordineli şekilde düzenlenen operasyonda; radyo-elektronik keşif merkezleri, uydu iletişim tesisleri ve askeri-sanayi kompleksine ait füze komponentleri, elektronik cihazlar, patlayıcı maddeler, roket yakıtı ve insansız hava araçları üretim tesislerinin hedeflendiği ifade edildi.





Bakanlık, "Tüm belirlenen hedefler başarıyla vuruldu" açıklamasını yaptı.





Zelenski'den ABD'ye Çağrı





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada ABD'yi bu saldırılara karşı tepki vermeye çağırdı. Zelenski'nin uluslararası topluma yönelik bu çağrısı, Ukrayna'nın hava savunma sistemleri konusundaki acil ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdi.





Bu gelişmeler, son günlerde Moskova ve diğer Rus bölgelerine yönelik artan drone saldırılarıyla eşzamanlı olarak yaşanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev yönetiminin bu eylemlerine karşılık vereceklerini duyurdu.





Askeri uzmanlar, taraflar arasındaki bu karşılıklı saldırıların savaşın şiddetini daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle Ukrayna'nın askeri üretim kapasitesini hedef alan bu tür büyük ölçekli saldırıların, cephe hattındaki dengeyi etkileyebileceği değerlendiriliyor.





Rus Ordusu Konstantinovski Yönünde Stratejik İlerleme Kaydetti





Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde önemli bir gelişmeyi doğruladı. “Güney" askeri grubuna bağlı birliklerin aktif operasyonları sonucu Romanovka yerleşiminin tamamen kurtarıldığı açıklandı.





Aynı bölgede Rus kuvvetlerinin Zarya'ya girerek yerleşimin yarısını kontrol altına aldığı bildirildi.





Rus birlikleri Romanovka'nın kuzeyindeki ormanlık alanlarda da ilerlemesini sürdürüyor. Konstantinovski yönündeki bu harekat, Ukrayna savunma hatlarında önemli bir gedik açılmasını sağladı. Askeri uzmanlar, Zarya'nın ele geçirilen kısmının stratejik önemine dikkat çekerek, bölgenin lojistik hatlar üzerindeki kontrolü güçlendirdiğini vurguluyor.





Rusya'nın bu ilerlemesi, Donbas bölgesindeki kontrolünü genişletme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.