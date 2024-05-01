Rusya, demiryolu hatlarını vuruyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Özellikle Amerikan silah tedarikinin yeniden başlaması nedeniyle Ukrayna demiryollarına yönelik saldırıların yoğunlaşacağına dair Savunma Bakanı Sergey Şoygu açıklama yapmıştı.







Bunun üzerine son günler Rus ordusu, Ukrayna'nın demiryolu tesislerine saldırılarını artırdı.





Geçtiğimiz günlerde Rus birlikleri, Donetsk bölgesindeki Udachnoye köyündeki tren istasyonunu füzelerle vurdu. Saldırılar sonucunda üç demiryolu çalışanı hayatını kaybetti ve dört kişi yaralandı.





Rus ordusu ayrıca Harkov bölgesindeki Balakleya'daki tren istasyonuna ikinci bir füze saldırısı düzenledi, üç demiryolu çalışanı ve on sivil yaralandı. Çerkassi bölgesindeki Smela demiryolu altyapısı da aynı şekilde vuruldu ve altı kişi hayatını kaybetti.





Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Harkov bölgelerindeki demiryolu tesislerine yönelik saldırıları doğruladı, Udachnoye'de "Batılı silahlar ve askeri teçhizatla dolu bir trenin vurulduğunu" ve Balakleya'da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 67. mekanize tugayının personel ve teçhizatının hedef alındığını belirtti.





ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardım tahsis edilmesini öngören yasa tasarısını imzalamasının ardından, İngiltere de Ukrayna'ya Paveway IV yüksek hassasiyetli güdümlü bombaları sağlamaya başlayacağını duyurdu.





Batılı yardımların Ukrayna’ya ulaşmaya başladığı basına yansıdı. Bu açıklamalara paralel olarak Rusya’nın da Ukrayna genelinde saldırıları arttı. İlerleyen günlerde Rus saldırılarının daha da artması bekleniyor.