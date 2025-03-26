Rusya denizde ateşkes ilanından saatler sonra Karadeniz limanını hedef aldı

Euronews'te yer alan habere göre ABD'nin Moskova ve Kiev'in deniz ateşkesi konusunda anlaştığını açıklamasından birkaç saat sonra Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz'deki Mykolaiv limanına gece boyunca insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği belirtildi.



Mykolaiv Belediye Başkanı Çarşamba sabahı yaptığı açıklamada, şehirde elektrik kesintileri yaşandığını söyledi.



Bu arada bölge valisi Ukrayna ordusunun gece boyunca bölgede yedi Rus insansız hava aracını imha ettiğini doğruladı.



Mykolaiv'e yönelik saldırı, Beyaz Saray'ın Rusya ve Ukrayna'nın Karadeniz'de "güvenli seyrüseferi sağlama" ve "güç kullanımını ortadan kaldırma" taahhüdünde bulunduğunu açıklamasının ardından geldi.



Ukraynalı yetkililere göre, diğer Rus saldırıları, Çerkassi, Sumy ve Kirovohrad bölgelerini vurdu.



Başka bir yerde, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin memleketi olan Kryvyi Rih şehrinin yönetim başkanı Oleksandr Vilkul, gece boyunca savaşın başından bu yana yaşadığı en büyük insansız hava aracı saldırısıyla vurulduğun belirtti.



Vilkul, "Tanrı'ya şükür herkes hayatta. Bu gerçekten bir mucize. Yıkım çok büyük" diye ekledi.



Ukrayna hava kuvvetlerine göre Rus kuvvetleri gece boyunca 117 Şahed ve tuzak insansız hava aracı fırlattı.



Zelenskiy saldırıların boyutunun "Moskova'nın gerçek bir barış peşinde koşmayacağının tüm dünyaya açık bir işareti" olduğunu söyledi.



Moskova ve Kiev, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD'li yetkililerle üç gün süren ayrı görüşmelerin ardından Karadeniz'de ateşkes konusunda anlaşmış olsalar da, ateşkesin uygulanmasına ilişkin soru işaretleri devam ediyor.



Salı günü konuşan Zelenskiy, anlaşmanın derhal yürürlüğe gireceğini belirtti ancak Kremlin, bir açıklama yaparak anlaşmanın şartlarını ancak Batı'nın bazı yaptırımları kaldırıldıktan sonra yerine getireceğini ifade etti.



Moskova, Rusya Ziraat Bankası gibi kuruluşlara yönelik yaptırımların sona ermesi ve bu kuruluşların SWIFT uluslararası ödeme sistemine erişimlerinin yeniden sağlanması gerektiğini söyledi.



Ukrayna Cumhurbaşkanı bunun anlaşmanın bir parçası olduğunu kabul etmedi.



Zelenskiy, "Beyaz Saray tarafından yayınlanan kesin açık ifadeler var, herkes orada ne belirtildiğini görebilir. Ve Kremlin'in yine yalan söylediği bir şey var: Karadeniz'deki (ateşkesin) yaptırımlar konusuna bağlı olduğu iddiası," açıklamasını yaptı.