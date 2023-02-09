Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, depremzedeler için Türkiye'ye doktor gönderecek /09 Şubat 2023 17:15

Rusya, depremzedeler için Türkiye'ye doktor gönderecek

Türkiye’de yaşanan ağır depremin yaralarını sarmak için arama kurtarma ekibi, yangın söndürme uçağı gönderen Rusya, şimdi de Türkiye’ye doktor gönderiyor.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA



Rusya Sağlık Bakanlığı, depremzedelere yardım için Türkiye'ye 11 doktordan oluşan bir ekip göndereceklerini açıkladı.

Rusya Sağlık Bakanı Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ”Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla bugün depremzedelere tıbbi bakım sağlamak üzere bir doktor ekibi Türkiye'ye gönderilecek. Ekip travmatologlar, beyin cerrahları, cerrahlar, çocuk cerrahları, anesteziyologlar-resüsitatörler olmak üzere 11 doktordan oluşuyor" dedi.

Daha önce Rusya, 100 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi ve yangın söndürme uçağını Türkiye’ye yollamıştı.
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