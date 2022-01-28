Rusya Dış Politika Konsepti güncellendi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya Dış Politika Konsepti'nin güncellenmiş versiyonunun taslağını hazırladığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya Dış Politika Konsepti'nin güncellenmiş versiyonunun taslağını hazırladığını söyledi.





Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya Dış Politika Konsepti'nin güncellenmiş versiyonunun taslağını hazırladığını ve toplantıda bu belge üzerinde çalışmalar yapacaklarını belirtti.





Putin, "Rusya Güvenlik Konseyi ve daimi üyeleri, stratejik planlama belgelerinin hazırlanmasında yer alıyor, üstelik birçok alanda. Ancak bugün Güvenlik Konseyi'nin doğrudan sorumluluk alanı olan dış politika hakkında konuşacağız. Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dış Politika Konsepti'nin güncellenmiş versiyonunun taslağını hazırladı" dedi.





Dış Politika Konsepti'nin de stratejik planlama belgeleri arasında yer aldığını kaydeden Putin, Dışişleri Bakanlığı'nın bu belgeyi hazırlarken son beş yılda uluslararası siyasette meydana gelen önemli değişiklikler de dahil, dünyada meydana gelen en son değişiklikleri dikkate aldığının altını çizdi.





Putin, revizyon talimatı verdi





Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Güvenlik Konseyi toplantısından sonra Putin'in Dışişleri Bakanlığı'na belgenin revize edilmesi talimatını verdiğini söyledi.





Peskov, belgenin toplantıda kabul edilip edilmediği sorusu karşısında "Hayır, bugün hazırlanan taslakla ilgili kavramsal bir istişare yapıldı. Bunun sonucunda devlet başkanı, revizyon yapılması talimatı verdi" yanıtını verdi.







