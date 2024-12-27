Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, dış ticaret ödemelerinde Bitcoin ve diğer dijital varlıkları kullanmaya başladı /27 Aralık 2024 12:28

Rusya, dış ticaret ödemelerinde Bitcoin ve diğer dijital varlıkları kullanmaya başladı

Rusya, yaptırımların etkisini azaltmak için kripto paraların kullanılmasına izin verdi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Batılı ülkelerin Ukrayna krizi sonrası uyguladığı yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya, dış ticaret ödemelerinde Bitcoin ve diğer dijital varlıkları kullanmaya başladığını duyurdu.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, uluslararası ödemelerde kripto para kullanımının başladığını belirterek, “Rusya’da kripto madenciliğiyle elde edilen Bitcoin ve diğer dijital varlıklar uluslararası ödemeler için kullanılabilir. Bu tür işlemler halihazırda gerçekleştiriliyor,” dedi. Bakan, bu ödeme yönteminin geliştirilmesi ve daha geniş bir kapsamda uygulanması için önümüzdeki yıl yeni adımlar atılacağını ifade etti.

Kararname ile izin verildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ağustos’ta imzaladığı kararnameyle kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasının önünü açmıştı.

Rusya, Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonunun ardından SWIFT sisteminden çıkarılma, petrol ve doğalgaz gelirlerine kısıtlama gibi yaptırımlara maruz kaldı. Bu durum, Moskova’nın geleneksel finansal sistemlerle uluslararası ticaret yapmasını zorlaştırdı. Alternatif yollar arayışına giren Rusya, kripto paralar ve dijital varlıkları bu süreçte değerlendirmeye başladı.

Rus hükümeti geçtiğimiz yıl, dijital varlıkların ticarette kullanımına yönelik yasal çerçeve oluşturma kararı almıştı. Daha önce kripto paralara mesafeli yaklaşan Rusya Merkez Bankası, yaptırımlar sonrası bu tutumunu yeniden değerlendirdi. Böylece, kripto paralar yaptırımları aşmanın bir aracı olarak Rusya’nın dış ticaret politikalarında yer almaya başladı.
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