Samanyolu Haber /Gündem / Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ankara Büyükelçisi oluyor /03 Haziran 2025 14:32

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ankara Büyükelçisi oluyor

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği görevine, Orta Doğu uzmanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in getirileceği öğrenildi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Kommersant gazetesinin üç farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, Mart 2018'den bu yana Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Verşinin, 2017'den beri bu görevi sürdüren Aleksey Yerhov'un yerini alacak.

Verşinin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda Orta Doğu ve Kuzey Afrika Dairesi Direktörlüğü yapmış, 2011'den bu yana da Dışişleri Bakanı'nın Ortadoğu barış süreci özel temsilcisi olarak görev almıştı. Bu süreçte, Rusya'nın Ortadoğu Dörtlüsü (ABD, AB, BM ve Rusya) müzakerelerindeki temsilciliğini üstlendi.

Suriye Krizi ve Astana Sürecinde Aktif Rol

2013'ten itibaren Suriye krizinin çözümüne yönelik diplomaside öne çıkan Verşinin, Astana formatındaki görüşmelere Rus heyetine başkanlık etti. Cenevre ve Viyana'daki Suriye muhalefetiyle yapılan toplantılarda da aktif olarak yer aldı.

Verşinin'in atanması, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yoğun olduğu bir döneme denk geliyor. İki ülke, Suriye, Ukrayna savaşı, enerji iş birliği ve Karadeniz güvenliği gibi birçok alanda yakın temas halinde. Verşinin'in bölge tecrübesinin, bu süreçteki diplomatik diyaloğa katkı sağlaması bekleniyor.

Atamayla ilgili henüz Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmazken, sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Diplomatik çevreler, Verşinin'in Ankara'da göreve başlamasıyla iki ülke arasındaki temasların daha da artabileceğini ifade ediyor.
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