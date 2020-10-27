Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov karantinaya alındı

Koronavirüse yakalanan kişilerle temas halinde olan kişiler de zorunlu karantina altına giriyor. Korona nedeniyle üst düzey siyasetçiler de zor günler geçiriyor.







Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, koronavirüse yakalanan bir kişiyle temas kurduğu gerekçesiyle karantinaya girdiğini açıkladı.





70 yaşındaki Lavrov, Doğu Akdeniz krizi nedeniyle dün Yunanistan’ı ziyaret etmişti. Bugün Sırbistan'a geçmesi beklenen Lavrov’un bu planı iptal edildi. Lavrov’un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.



