Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Taliban'ın tanınmasıyla ilgili yeni açıklama

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus basınına verdiği demeçte Afganistan'daki Taliban yönetiminin tanınması, Belarus ve ABD ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus basınına verdiği demeçte Afganistan'daki Taliban yönetiminin tanınması, Belarus ve ABD ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.





Rus basınına röportaj veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Afganistan'da Taliban yönetiminin resmen tanınması için henüz erken. Olumlu bir karar alınması Afganistan’da durumun nasıl gelişeceğine, daha doğrusu Taliban’ın kapsayıcı bir hükümet kurulmasına, Afganistan topraklarından yayılan terör ve uyuşturucu tehditleri dahil, çeşitli konularda verdikleri sözleri ne zaman yerine getireceklerine bağlı” ifadelerini kullandı.





‘Uluslararası toplumla dayanışma içinde hareket edeceğiz’





Lavrov ayrıca, “Bununla bağlantılı olarak uluslararası toplumun geri kalanı ile dayanışma içinde, Taliban hareketini BM Güvenlik Konseyi yaptırım listesinden çıkarmak yönünde adım adım ilerleyeceğiz. Bu da Afganistan’daki yeni hükümetin tanınması için temel oluşturacaktır” dedi.





Yeni Afgan yönetimi temsilcileriyle iş temaslarını sürdürdüklerini söyleyen Lavrov, bu temasların Kabil’deki Rus büyükelçiliği üzerinden de yürütüldüğünü belirtti.





İnsani alanda işbirliğinin gündemlerindeki en öne çıkan konu olduğunu kaydeden Lavrov, kasım ve aralık ayında ülkeye insani yardım gönderdiklerini, Afgan öğrencilerin de eğitimlerine devam edebilmeleri için Rusya’ya gelmesine yardım ettiklerini söyledi.



