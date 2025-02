Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye’de

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA









Sergey Lavrov, Pazartesi günü Ankara'ya yaptığı ziyarette Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşmeler gerçekleştirdi ve devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Lavrov, 2022 yılında İstanbul’da yapılan müzakerelere atıfta bulunarak, bu sürecin çözüm için temel alınabileceğini belirtti. Ayrıca, Rusya ile ABD arasındaki son temaslara dair Türkiye’ye bilgi verdiklerini söyledi.





Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi kanallarında ziyaretle ilgili ilk bilgi, 23 Şubat akşamı Rus heyetinin Türk başkentine varmasının ardından paylaşıldı. Ancak bu açıklama, yalnızca heyetin varışını duyuran kısa bir cümleden ibaretti.Ziyaretin amaçlarına dair ipuçları, Türk yetkililerin açıklamalarından elde edildi. Ankara'daki bir diplomatik kaynak, "Tarafların, Ukrayna'daki müzakerelerin tüm yönlerini, bu yöndeki diplomatik çabaları, Rusya ve ABD heyetleri arasındaki görüşmeleri ve Türkiye'nin bu sürece olası katkılarını ele alması bekleniyor" dedi.Resmi program, Sergey Lavrov ve Hakan Fidan arasındaki ikili görüşmeyle başladı. Ancak bu toplantı, basına kapalı gerçekleştiği için detaylar hakkında fazla bilgi vermedi.Nihayetinde basın toplantısı gerçekleşti ve Hakan Fidan, Rus mevkidaşıyla yaptığı görüşmeyi kısaca değerlendirdi. Fidan, "Küresel değişimlerin dinamikleri göz önüne alındığında, Rusya ve Türkiye arasındaki koordinasyonun artırılmasında büyük fayda var" dedi. Ardından, Ukrayna meselesine değinen Fidan, "Bugün, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın üçüncü yıl dönümü. Her iki komşumuzun da barış, huzur ve refah içinde yaşamasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.Fidan, Ukrayna'daki olayların tüm dünyayı, özellikle de Küresel Güney'i olumsuz etkilediğini vurgulayarak, çatışmanın "kalıcı bir temelde" çözülmesi çağrısında bulundu. Türkiye, daha önce de İstanbul anlaşmalarının uygulanmamasına rağmen, çatışmanın bir an önce sona erdirilmesi yönünde çağrılar yapmıştı. Ancak bu kez, Fidan'ın açıklamaları, mesajın kime yönelik olduğu konusunda daha net bir tablo çizdi.Fidan, "Bugün, savaşın dördüncü yılına girerken, ABD, müzakereler yoluyla savaşı sona erdirmek için inisiyatif gösterdi" dedi ve Ankara'nın pozisyonunun Washington'la tamamen uyumlu olduğunu belirtti. Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşmasına ulaşılması için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu ifade eden Fidan, "Ankara, taraflara yeniden müzakereler için bir platform sunmaya hazır" dedi.Sergey Lavrov ise konuşmasında önceliği Rusya-Türkiye ilişkilerine verdi. Ukrayna meselesini yalnızca bir kez anan Lavrov, ticari-ekonomik bağlar, enerji iş birliği ve nükleer enerji alanındaki ortaklıklara odaklandı. Ancak gazetecilerin soruları üzerine, Ukrayna ve Rusya-ABD müzakerelerine de değindi.Lavrov, güvenlik garantileriyle ilgili detay vermekten kaçınırken, Rusya'nın savaşı durdurma koşullarını tekrarladı. "Ukrayna'nın NATO'ya kesinlikle katılmaması" gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Mevcut gerçekler, özellikle de sahada durum dikkate alınmalı" dedi.Lavrov, ABD'nin müzakerelerdeki rolüne dair Türk mevkidaşının aksine daha temkinli bir dil kullandı. "ABD, sadece ateşkes ilan edip sonrasını düşünmeyi önermiyor. Nisan 2022'de İstanbul'da bunu denemiştik, ilk sebepler ortadan kaldırılmadan savaşın bitmesi mümkün değil" dedi.Görüşmelerde, ikili ticari ilişkiler, enerji iş birliği ve turizm konuları da ele alındı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi, TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarının güvenliği gibi konular masaya yatırıldı. Lavrov, boru hatlarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu ve enerji güvenliğinin önemine dikkat çekti.