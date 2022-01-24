Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Provokasyonlar bekliyoruz

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Pekin’de yapılacak Olimpiyatlar öncesinde ABD ve Ukrayna’dan enformasyon alanında ve askeri alanda kışkırtıcı eylemler beklediğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Pekin’de yapılacak Olimpiyatlar öncesinde ABD ve Ukrayna’dan enformasyon alanında ve askeri alanda kışkırtıcı eylemler beklediğini belirtti.





Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Bloomberg’in Çin lideri Şi Cinping’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayarak Olimpiyatlar sırasında ‘Ukrayna’ya saldırmamasını’ rica ettiği yönündeki iddiaları üzerine Telegram kanalından açıklama yaparak, Rusya’nın 4-20 Şubat tarihlerinde yapılacak olan Pekin Kış Olimpiyatları öncesinde ABD ve Ukrayna’dan enformasyon alanında ve askeri alanda kışkırtıcı eylemler beklediğini ifade etti.







