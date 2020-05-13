Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Dışişleri'nden ABD'ye suçlama /13 Mayıs 2020 20:13

Rusya Dışişleri'nden ABD'ye suçlama

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin dünyadaki askeri biyolojik faaliyetlerin şeffaflığını sağlamak istemediğini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şanhay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

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Toplantıda yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınını ele aldıklarını belirten Lavrov, ŞİÖ ülkelerinin, Kovid-19'a karşı mücadelede Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla ortak girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

ABD'nin ŞİÖ ülkeleri dâhil dünyanın birçok yerinde biyolojik laboratuvarlar oluşturduğuna dikkati çeken Lavrov, biyolojik silahın yasaklanmasıyla ilgili protokolün hazırlanmasından yana olduklarını dile getirdi.Lavrov, "ABD, buna tek başına karşı çıkıyor. ABD, dünyadaki askeri biyolojik faaliyetlerin şeffaflığını sağlamak istemiyor. Bu da gerçekte nelerin yaşandığına ve hangi hedeflerin izlendiğine dair sorular oluşturuyor." dedi.

Rus Dışişleri Bakanı, Afganistan'daki durumun da kötüleştiğine dikkati çekti.ABD ve Taliban arasında daha önce sağlanan barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını hatırlatan Lavrov, "Bu anlaşmanın duraksamasına sevinmiyoruz. Bunun nedenini de biliyoruz. Bu konuda yardımcı olmaya hazırız." ifadelerini kullandı. 
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