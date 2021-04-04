Rusya Dışişleri'nden yeni NATO açıklaması

sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO’nun savunma harcamalarının 2020’de yüzde 7,4 arttığına dikkat çekerek 'NATO militarizasyonu küresel silahlanma yarışına katkıda bulunmakta' açıklamasını yaptı.





Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun kuruluşunun 72. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada "72 yıl önce bugün NATO 'barışı güvence altına almak' amacıyla ilan edilmişti. Şimdiye kadar Yugoslavya'nın bombalanması, Irak'ın işgali, Libya'ya müdahale ve daha fazlasına vesile olan NATO 2020'de 'savunma' harcamalarını yüzde 7,4 arttırdı" dedi.





Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca "küresel savunma harcamaları"nın 2020'de 1,8'den 1,93 trilyon dolara çıktığına dikkat çekti. Bu harcamalarda en büyük paysa NATO'ya ait oldu: NATO’nun 2020’deki savunma harcamaları 1,09 trilyon dolara ulaştı.





Rusya’nın ise bu savunma harcamalarının sadece 0,05 trilyon dolarda kaldığını gösteren infografik yayınlayan bakanlık, "NATO militarizasyonu küresel silahlanma yarışına katkıda bulunmakta" dedi.