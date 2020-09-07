Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, Doğu Akdeniz'de tarafını seçti /07 Eylül 2020 19:19

Rusya, Doğu Akdeniz'de tarafını seçti

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ihtilaflı bölgede doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürmesiyle başlayan gerilim giderek yükseliyor.

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Bölgedeki tansiyonu düşürmek için devreye NATO girdi, diplomasi trafiği hızlanırken, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ı destekleyen bir açıklama geldi.

Moskova yönetimi Atina ile ilk resmi ilişkilerin kurulmasının yıl dönümünde "Avrupa'daki geleneksel ortak" nitelemesinde bulundu.Dışişleri Bakanı Lavrov ise Rum basınına "Türkiye ile Yunanistan arasında arabulucu olmaya hazırız" mesajı verdi. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndanndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: 

"Rusya'nın 19. yüzyıl başlarında Yunanistan'ın bağımsızlığına yaptığı önemli katkı, Yunan halkı tarafından geniş çaplı bir kabul görüyor. Yunanistan 27 Aralık 1991'de Rusya'yı SSCB'nin devamı olarak tanıdı."

6 Eylül 1828 tarihinde iki ülke arasında resmi ilişkilerin kurulduğu günün yıl dönümünde yapılan açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Atina bizim Avrupa'daki geleneksel ortağımızdır. İlişkimizin temeli, Rusya ve Yunanistan arasında ruhani ve kültürel medeniyet akrabalıklarından gelen karşılıklı sempatiye dayalı" ifadelerine yer verdi.

İki ülke arasındaki karşılıklı iş birliğinin gelişerek devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, yüksek etkileşim dinamiklerinin sürdürülmesi için karşılıklı çaba gösterildiği ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamanın devamında, bankacılık, ulaşım, nakliye, gıda üretimi ve işleme sektörünün yanı sıra inşaat ve yüksek teknolojiler, enerji ve turizm alanlarında etkileşimde bulunan iki ülke arasında 50'den fazla anlaşma imzalandığını belirtti.

Kıbrıs Rum yönetiminin en büyük gazetelerinden biri olan Phileleftheros'a konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rusya'nın Türkiye ile Yunanistan arasında arabulucu olmaya hazır olduğunu söyledi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimi devam ederken Rusya'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Lavrov, Kıbrıs'ın en büyük gazetelerinden biri olan Phileleftheros'a konuştu.

Lavrov,, Kıbrıs'ın güney tarafına yakın zaman için bir ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkinin hiçbir şekilde Moskova-Lefkoşa ilişkilerini etkilemeyeceğini söyledi. Türkiye ile Rum yönetimi arasındaki sorunları çözmek için arabulucu olmaya hazır olduklarını söyleyen Lavrov, şöyle dedi: 

"Birleşmiş Milletler, Ankara ve Lefkoşa arasındaki sorunları çözmek için evrensel bir platform. Eğer her iki taraf da ilgilenirse, Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında iyi komşuluğun inşasına katkıda bulunmaya hazırız."

Lavrov, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili çatışma potansiyelinin daha fazla artmasıyla ilgili herhangi bir eylemi kabul edilemez bulduklarını belirterek "Bölgedeki devletlerin liderlerine, sorunların veya uyuşmazlıkların yalnızca barışçıl yollarla ve hukuki alanda çözülmesi için defalarca çağrıda bulunduk" dedi. 
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