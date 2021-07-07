Rusya dolar kullanımını tamamen bitirdi

sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya Ulusal Varlık Fonu artık dolar kullanımını tamamen bitirdiğini açıklarken Çin ve AB para birimleri rezervlerini arttırdı.





Rusya Maliye Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ulusal Varlık Fonu'nda ABD doları kullanımının tamamen bittiğini belirtirken avro, Çin yuanı ve altının payını artırdığını duyurdu.





Fondaki ABD dolarının oranı yüzde 35'ten sıfıra, İngiliz sterlinin payı ise yüzde 5'e indirildi. Avro ve Çin yuanının payları sırasıyla yüzde 39,7'ye ve yüzde 30,4'e yükseldi. Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Japon yeninin payı yüzde 4,7 ve nakit dışı altının payı yüzde 20,2 oldu.





Rusya Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında “Bu dönüştürme işlemleri, 1 Temmuz 2021'den itibaren Rusya Merkez Bankası'ndaki hesaplara yerleştirilen döviz cinsinden Ulusal Varlık Fonu fonları ve ayrıca kredilendirilen 31,6 milyar ruble eşdeğeri federal bütçe fonları ile gerçekleştirildi. Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak oluşturulması için bu yıl 2 Temmuz'da fona gönderilecek” denildi.





Bakanlık, yuan ve avronun "Rusya'nın önde gelen dış ekonomik ortaklarının para birimleri olarak" dolara alternatif olarak görüldüğünü, altının ise "Ulusal Varlık Fonu'nun yatırımlarını enflasyonist risklerden koruyabilecek bir varlık" olarak görüldüğünü belirtti.





Maliye Bakanlığı, bu adımların “son yıllardaki makroekonomik ve jeopolitik eğilimler bağlamında Ulusal Varlık Fonu fonlarının güvenliğini sağlamayı ve Rus ekonomisinin 'de-dolarizasyonunu' hedefleyen kararlar olduğunu” açıkladı. Bakanlığın eylemi, Rusya merkez bankasının ABD para biriminde tutulan varlıkları azaltmak için yakın zamanda yaptığı benzer bir hareketi takiben geldi.





Nisan ayında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin gazetecilere Washington ile diğer ülkeler arasındaki siyasi gerilimlerin "küresel olarak dolara olan inancı baltaladığını" söylemişti. Pankin, ABD yaptırımlarının ve öngörülemeyen ekonomi politikasının "Amerikan para birimini anlaşmaların öncelikli para birimi olarak kullanmanın güvenilirliğini ve rahatlığını sorgulanır hale getirdiğini" ifade etmişti.





Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan yeni "Rusya Ulusal Güvenlik Stratejisi" kapsamında ekonominin kilit sektörlerinde ithalata bağımlılığı azaltma ve dış ticarette doların kullanımının azaltılması öngörülmüştü.