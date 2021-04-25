Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Donanmayı Karadeniz'de topluyor: Bir savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti /25 Nisan 2021 10:42

Rusya Donanmayı Karadeniz'de topluyor: Bir savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Ukrayna ile yaşanan gerilimin ardından Rusya, dünyanın çeşitli yerlerinde olan savaş gemilerini Karadeniz’e çekme kararı aldı.

Rusya Donanmayı Karadeniz'de topluyor: Bir savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Ukrayna ile yaşanan gerilimin ardından Rusya, dünyanın çeşitli yerlerinde olan savaş gemilerini Karadeniz’e çekme kararı aldı. Bu bağlamda bu sabah saatlerinde 'Novocherkassk' adlı gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz sularına girdi.

Ukrayna ile yaşanan gerilimde yeni bir aşamaya gelinmesi sonrasında savaş gemilerini Karadeniz'e çekme kararı alan Rusya’nın 142 borda numaralı gemisi 'Novocherkassk', İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Geminin geçişine sahil güvenlik unsuru eşlik ederken, mürettebatın ise güvertede sahili izlediği görüldü.

Donbass'ta patlak veren Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimde yeni bir noktaya gelinmişti. Bu kapsamda Rusya, Kırım açıklarında 10 binden fazla asker ve 40 savaş gemisinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kırım'da tatbikata katılan birliklerin 1 Mayıs'a kadar daimi üslerine dönmeleri yönünde talimat vermişti.
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