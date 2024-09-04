Rusya duyurdu: Türkiye, BRICS'e tam üyelik başvurusu yaptı

Uşakov, "Türkiye, tam üyelik başvurusunu sundu. Değerlendireceğiz" dedi.





Amerikan basınında Türkiye'nin BRICS'e katılmak için üyelik başvurusu yaptığı iddiası yer almıştı. İddianın Türkiye ile yakın ilişkilere sahip Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı sırasında gündeme gelmesi dikkat çekmişti.BRICS Dönem Başkanı ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Ankara'nın BRICS'e üyelik için başvurduğuna dair iddialara ilişkin konuştu.Sputnik Türkiye'deki habere göre, 9. Doğu Ekonomik Forumu'nda gazetecilere verdiği demeçte Türkiye'nin tam üyelik için başvurduğunu belirten Uşakov, Ankara'nın talebinin BRICS ülkeleri tarafından değerlendirileceğini söyledi.2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.