Samanyolu Haber /Dünya / Rusya duyurdu: Ukrayna’daki ilhak referandumundan ‘evet’ çıktı /27 Eylül 2022 17:59

Rusya duyurdu: Ukrayna’daki ilhak referandumundan ‘evet’ çıktı

Rusya Seçim Komisyonu, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporjiya ve Herson bölgelerinde düzenlenen ilhak referandumunda 'evet' oyunun çıktığını duyurdu.

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Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için referandum düzenlenmişti.

Rusya Seçim Komisyonu, uluslararası toplum tarafından eleştirilen “ilhak referandumlarında” Rusya topraklarındaki sandıklardan gelen ilk sonuçlara göre “evet” oylarının kazandığını duyurdu.

Rus haber ajansları Ria Novosti, Tass ve Interfax’ın bildirdiğine göre Moskova kontrolündeki bölgelerde oy sayımına başlandı ve ilk sonuçlara göre “evet” oylarının önde olduğu aktarıldı.

Komisyonun açıklamasında şu ana kadar oyların yüzde 27’sinin sayıldığı ve yüzde 98 evet çıktığı bildirildi.

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