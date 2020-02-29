Samanyolu Haber /Dünya / Rusya elçisi: Türk askerinin koordinatlarını Suriye'ye biz verdik /29 Şubat 2020 11:11

Rusya elçisi: Türk askerinin koordinatlarını Suriye'ye biz verdik

BMGK'da konuşan Rus Büyükelçi: Suriye ile Türk askeri karşı karşıya gelmesin diye Türkiye'nin verdiği koordinatları paylaştık

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Reuters'ın aktardığına göre Rusya ve Türkiye, BMGK'da İdlib'deki saldırılar hakkında çelişen açıklamalarda bulundu. 

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzia, Türk askerinin koordinatlarını Rusya'yla paylaştığını, Rusya'nın da bu bilgiyi sahada tarafların karşı karşıya gelmemesi için Suriye ile paylaştığını belirtti. Rus Büyükelçi, Türk askerlerinin şehit edildiği bölgede Rusya'nın hava desteği sunmadığını söyledi. Nebezia daha sonra paylaşılan koordinatların Türk askerlerinin vurulduğu yeri içermediğini ileri sürdü.

Nebenzia, "Olayın ardından Rus tarafı çatışmaları durdurmak ve ölü ile yaralıların güvenli bir şekilde çıkarılmasını sağlamak için birçok önlem aldı" dedi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu bu açıklamalara karşı çıkarak, radar izlerinin Suriye ve Rus uçaklarının beraber kol uçuşu yaptığını gösterdiğini ifade etti.

Sinirlioğlu, Türk askerlerinin bölgede yalnız olduğunu ve varılacak mantıklı sonucun askerlerin bilinçli olarak hedef alındığı olduğunu ifade etti. Sinirlioğlu, Türkiye'nin savaş istemediğini, ancak güvenliğinin tehdit edildiğini hissederse güç kullanmaktan kaçınmayacağını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeybatısında 33 Türk askerinin şehit olduğu saldırının ülkede yaklaşık 9 yıldır devam eden iç savaşın "en endişe veren anlarından biri" olduğunu ifade etti.

Türk ordusunun yaklaşık 30 yıldır en çok şehit verdiği saldırıdan sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), toplandı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Kelly Craft, BMGK'da konuşurken, "Rusya Federasyonu'na hemen savaş uçaklarını indirme çağrısında bulunuyoruz ve Suriye kuvvetleri ile Rus destekçilerine 2018'de belirlenen Ateşkes çizgilerinin gerisine çekilmeleri için çağrıda bulunuyoruz" dedi.
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