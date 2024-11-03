“Rusya en kapsamlı saldırılara geçti”

Samanyoluhaber.com-Moskova





Ukraynalı general Alexander Syrsky, Çek Genelkurmay Başkanı Karel Rzegka ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun çatışmanın başından bu yana en güçlü taarruzlarından birini sürdürdüğünü belirtti.





Syrsky, ön cephedeki durumun “zor olmaya devam ettiğini” ve Ukrayna’nın savunma hattını koruyabilmek için sürekli kaynak yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Syrsky, Çek Cumhuriyeti’ni Ukrayna’nın sadık bir müttefiki olarak nitelendirerek bu destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





Rusya çok sayıda yerleşim yerini ele geçirdi





Rusya Savunma Bakanlığı, yılın başından bu yana Donetsk bölgesinde çok sayıda yerleşim yerini ele geçirdiğini açıklarken, sadece geçen hafta 10 köy ve iki şehrin kontrolünün sağlandığı bildirildi. En büyük kazanımların Avdeevka ve Ugledar bölgelerinde olduğu belirtiliyor.





Ayrıca, Rus güçlerinin bu hafta Selidovo ve Gornyak gibi şehirler de dahil olmak üzere 12 yerleşimi ele geçirdiği kaydedildi.





Ukrayna cephesindeki kırılmalar ise dikkat çekiyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Tümgenerali Dmitry Marchenko, Donbass cephesinin “çökmekte” olduğuna dikkat çekerek mühimmat eksikliği, kontrol zorlukları ve insan gücü yetersizliğinin bu duruma neden olduğunu belirtti.





New York Times ise Ekim ayı boyunca Rus ordusunun yaklaşık 414 kilometrekarelik bir alanı kontrol altına aldığını bildirdi. Fransız Stratejik Araştırmalar Vakfı’ndan analist Vincent Tourre, Ukrayna savunmasının giderek zayıfladığını ve Rus saldırısına uygun hale geldiğini değerlendirdi.