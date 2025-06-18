Rusya endişesi Polonya’yı silahlanmaya zorluyor

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA Ayrıca, Polonya Savunma Bakanlığı, ABD'den kiralanan ilk üç AH-64D Apache saldırı helikopterini de resmen envanterine kattı. İnowroclaw yakınlarındaki 56. Hava Üssü'nde konuşlandırılan helikopterler, 2028-2032 yılları arasında teslim edilmesi planlanan 96 adet AH-64E modeli için eğitim ve altyapı hazırlıklarında kullanılacak.



ABD ile 10 milyar dolarlık dev anlaşma



Polonya tarafından 96 adet AH-64E v6 Guardian helikopteri satın alındı. Bu helikopterler link 16 veri bağı ve İHA entegrasyon kabiliyeti, gece görüş sistemleri ve hedef tanımlama teknolojilerine sahip. Ayrıca ABD öncülüğünde Lódz şehrinde bakım merkezi kurulacak. Şu anda Polonya'dan 400 pilot ve 1.000 teknik personel bu konuda eğitim alıyor.



Lockheed Martin tarafından sağlanacak 4. nesil TADS/PNVS sensör sistemleri, helikopterlere gelişmiş gece operasyon yeteneği kazandıracak.



Polonyalı yetkililer, özellikle Rusya-Ukrayna savaşında saldırı helikopterlerinin sınırlı etkinliğine dair kamuoyundaki şüpheleri, İsrail'in İnsansız Hava Araçlarını (İHA) engellemedeki başarılı Apache kullanım örnekleriyle ikna etmeye çalışıyor.



Uzmanlar, bu yatırımın Doğu NATO kanadında ABD'nin savunma endüstrisi etkisini güçlendireceğini vurguluyor. Helikopter filosunun tam kapasite faaliyete geçmesiyle Polonya'nın bölgesel hava üstünlüğüne önemli katkı sağlaması beklenirken, projenin Polonya-ABD savunma işbirliğinin bir kilometre taşı olduğu belirtiliyor.