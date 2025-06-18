Samanyolu Haber /Dünya / Rusya endişesi Polonya’yı silahlanmaya zorluyor /18 Haziran 2025 19:22

Rusya endişesi Polonya’yı silahlanmaya zorluyor

Polonya Savunma Bakanlığı, ülkenin silahlanmasına hız Verdi. ABD'den en son tek partide 96 Adet Apache helikopter satın alındı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA Ayrıca, Polonya Savunma Bakanlığı, ABD'den kiralanan ilk üç AH-64D Apache saldırı helikopterini de resmen envanterine kattı. İnowroclaw yakınlarındaki 56. Hava Üssü'nde konuşlandırılan helikopterler, 2028-2032 yılları arasında teslim edilmesi planlanan 96 adet AH-64E modeli için eğitim ve altyapı hazırlıklarında kullanılacak.

ABD ile 10 milyar dolarlık dev anlaşma

Polonya tarafından 96 adet AH-64E v6 Guardian helikopteri satın alındı. Bu helikopterler link 16 veri bağı ve İHA entegrasyon kabiliyeti, gece görüş sistemleri ve hedef tanımlama teknolojilerine sahip. Ayrıca ABD öncülüğünde Lódz şehrinde bakım merkezi kurulacak. Şu anda Polonya'dan 400 pilot ve 1.000 teknik personel bu konuda eğitim alıyor.

Lockheed Martin tarafından sağlanacak 4. nesil TADS/PNVS sensör sistemleri, helikopterlere gelişmiş gece operasyon yeteneği kazandıracak.

Polonyalı yetkililer, özellikle Rusya-Ukrayna savaşında saldırı helikopterlerinin sınırlı etkinliğine dair kamuoyundaki şüpheleri, İsrail'in İnsansız Hava Araçlarını (İHA) engellemedeki başarılı Apache kullanım örnekleriyle ikna etmeye çalışıyor. 

Uzmanlar, bu yatırımın Doğu NATO kanadında ABD'nin savunma endüstrisi etkisini güçlendireceğini vurguluyor. Helikopter filosunun tam kapasite faaliyete geçmesiyle Polonya'nın bölgesel hava üstünlüğüne önemli katkı sağlaması beklenirken, projenin Polonya-ABD savunma işbirliğinin bir kilometre taşı olduğu belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya endişesi Polonya’yı silahlanmaya zorluyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:26:05