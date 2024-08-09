Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, Erdoğan-Esad görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor! /09 Ağustos 2024 17:04

Rusya, Erdoğan-Esad görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasındaki muhtemel görüşmeye yönelik Moskova'nın bu tür müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

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Sputnik'in aktardığına göre, Bogdanov, "Liderler buluşsaydı çok iyi olurdu, ancak böyle bir görüşme için ciddi hazırlığa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Moskova'da bu tür görüşmeleri, üçlü görüşmeleri, yani doğrudan ilgili tarafların, Şam ve Ankara'nın resmi temsilcilerinin yer aldığı görüşmeleri gerçekleştirmeye her zaman hazırız" dedi.

Rusya'nın Şam ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda İran ve Irak'la da temas halinde olduğunu anlatan Bogdanov, zira bu ülkelerin de Suriye'deki ve Suriye çevresindeki genel duruma olumlu yansıyacak bu normalleşmenin gerçekleşmesine ilgi duyduklarını aktardı.

Bogdanov, Rusya'nın olası Erdoğan-Esad görüşmesi için ev sahipliği önerisinde bulunup bulunmadığının sorulması üzerine de, bu konuda bilgisi olmadığını söyleyerek "Biz, Türkiye ve Suriye arasındaki resmi ilişkilerin iki ülkenin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve egemenliğinin karşılıklı olarak tanınması temelinde normalleşmesinden yanayız" diye ekledi.

12 Temmuz'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'daki Walter E. Convention Center'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında "Özellikle Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı iki hafta önce yaptım. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz" demişti.

15 Temmuz'da Erdoğan'ın çağrısına yanıt veren Esad, Suriye'nin çıkarlarına uygun olması halinde mevkidaşıyla masaya oturmaya hazır olduğunu belirtmişti.

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