Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Erdoğan ve Esad için arabulucu olmak istiyor: Kolaylaştırmaya hazırız! /02 Aralık 2022 14:39

Rusya, Erdoğan ve Esad için arabulucu olmak istiyor: Kolaylaştırmaya hazırız!

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasındaki görüşmeyi kolaylaştırmaya hazır olduğunu teyit etti.

SHABER3.COM

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gündeme ilişkin basın toplantısında konuştu.

RIA'nın aktardığına göre Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında Rusya'nın arabuluculuğunda bir müzakere olasılığı bulunduğunu söyledi.

Peskov, bunun Suriye'de istikrar ve barışın yararına olduğunu ve Rusya'nın bunu kolaylaştırmaya hazır olduğunu belirterek, ancak buna ilişkin henüz bir ayrıntı olmadığını aktardı.

Gazetecilerin Erdoğan ve Esad arasında bir toplantı düzenlenmesi için somut adımlar atılıp atılmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, "Bunun potansiyel bir olasılığı var, biliyorsunuz BaşkanPutin, son birkaç yıldır defalarca, bölgede, Suriye çevresinde ve Suriye'nin içinde barış ve istikrarın sağlanması için bu tür temasların memnuniyetle karşılanacağını söyledi ve elbette Rusya bunu her şekilde kolaylaştırmaya hazır" dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya, Erdoğan ve Esad için arabulucu olmak istiyor: Kolaylaştırmaya... Sonraki Haber >>

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a: 'Ya sabır, sabır taşı çatladı'

Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a: 'Ya sabır, sabır taşı çatladı'

İsmail Saymaz’dan çarpıcı Levent Göktaş açıklaması

İsmail Saymaz’dan çarpıcı Levent Göktaş açıklaması

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:48:53