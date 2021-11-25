Rusya: Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerde arabulucu olmamızı istedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenistan'ın, Türkiye ile ilişkilerde Rusya'nın arabulucu olmasını istediğini doğruladığını, kendilerinin de bu konuda yardıma hazır olduğunu belirtti. Zaharova, bugünkü basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: “Evet, Ermenistan'ın Erivan ile Ankara arasında arabuluculuk için yardım talebinde bulunduğunu doğrulayabilirim. Rusya, Ermenistan-Türkiye ilişkilerini normalleştirmek için bu sürece ilgi duyuyor ve çaba sarf ediyor."







Sputnik'in aktardığına göre Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemiz bu konuda ileride de her türlü yardıma hazır. Kanaatimizce bu sürecin başlatılması, şüphesiz bölgedeki genel durumun iyileştirilmesine katkıda bulunacak.”





‘ABD VE NATO’NUN UKRAYNA’DAKİ ‘ASKERİ ISLAHI’ DEVAM EDİYOR’





Washington’ın Ukrayna’ya askeri danışmanlar gönderme planlarına ilişkin yorum yapan Zaharova, ABD ve NATO’nun Ukrayna’daki ‘askeri ıslahının’ devam ettiğini söyledi. Sözcü, “Prensipte küresel bir şekilde (NATO ve ABD tarafından) bu ülkenin (Ukrayna’nın) askeri ıslahına devam ediliyor” diye konuştu.





‘ABD’NİN ‘DEMOKRASİ ZİRVESİ’ DÜNYADAKİ GERİLİMİN TIRMANMASINA KATKIDA BULUNACAK’





ABD tarafından organize edilen ‘Demokrasi Zirvesi'nin’ uluslararası gerilimin tırmanmasına katkıda bulunacağına dikkat çeken Zaharova, şunları söyledi: “‘Demokrasi Zirvesi’ projesinin hayata geçirilmesi, kuşkusuz uluslararası gerilimi tırmandırmak üzere çalışıyor. BM merkezli dünya düzeni mimarisinin aşınması ve G20'nin potansiyeli de tehdit altında. Tüm bunlar, pandemiyle ortak olarak karşı koymaya, kriz sonrası ekonomik toparlanmaya, sınır ötesi meydan okumaları ve tehditleri etkisiz hale getirmeye yönelik çabaları baltalıyor. İdeolojik bir platform üzerinde sözüm ona yeni bir çıkar grubunun yaratılması gerçeği, diğer şeylerin yanı sıra ABD ve Batı’nın dışında kendi kendine yeterli güç merkezlerinin varlığı da dahil olmak üzere modern dünyanın çok kutupluluğunun tanınması anlamına geliyor.”