Rusya, Estonya büyükelçisinin ülkeyi terk etmesini istedi.

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tallinn'in eylemlerine yanıt olarak, diplomatik temsilcilik seviyesinin maslahatgüzara

düşürüldüğünü duyurdu.





RIA Haber Ajansı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya dayanarak, Rusya'nın Moskova'daki Estonya büyükelçisinin 7 Şubat'a kadar ülkeyi terk etmesini talep ettiğini bildirdi.





Bakanlık, Rusya ve Estonya'daki diplomatik temsilciliğin maslahatgüzarlık seviyesine indirilmesine karar verdi. Dışişleri Bakanlığı, Estonya'ya durumun gelişmesinde sorumluluk yükleyerek, bunun Estonya'nın Rus büyükelçiliğine baskılara karşı bir misilleme adımı olduğunu söyledi.





Rusya’nın Estonya Büyükelçiliği, Rus vatandaşlığından vazgeçme başvurularını kabul etmeyi durdurdu. Bunun üzerine 11 Ocak'ta Estonya, "insan Hakları” ihlali tepkisi nedeniyle Rusya büyükelçiliğindeki diplomat sayısının 1 Şubat'tan sekize düşürülmesini talep etti. Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Estonya'da çalışan Rus diplomatların sayısındaki sınırlamanın iki ülke arasındaki ilişkilerin "genel seviyesi" ile ilişkili olduğunu söyledi. Rusya Büyükelçiliği'nde sekiz diplomatın yanı sıra geçici olarak görevlendirilen 15 idari, teknik ve hizmet görevlisi görev yapabilecek.Reinsalu, Estonya'daki Rus büyükelçiliğinde şu anda 21 diplomat ve 23 geçici çalışan istihdam edildiğini söyledi.





Estonya, Eylül ayında Ruslara vize vermeyi durdurdu ve herhangi bir diğer shengen ülkesi tarafından "turizm, spor, kültür, veya aile ziyareti" amacıyla seyahat için verilen vize ile ülkeye girişini yasakladı.