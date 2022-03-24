Rusya eylülde AİHS’den çıkıyor

Avrupa Konseyi'nden ayrılma kararını açıklayan Rusya, 16 Eylül'de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden (AİHS) resmen çıkıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) yapılan açıklamada, bu tarihe kadar Rusya'ya karşı yapılan başvuruların değerlendirileceği belirtildi.





AİHS'den çıkmak isteyen devletlerin, bu talebini altı ay öncesinden tebliğ etme zorunluluğu bulunuyor. Moskova, 28 Şubat 1996 tarihinden bu yana üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nden çekildiğini 15 Mart 2022'de resmen bildirmişti. Avrupa Konseyi sözcüsü Daniel Holtgen, Rusya Federasyonu'nun Avrupa Konseyi'nin kuruluş sözleşmesi olan Londra Anlaşması'nın 7'nci maddesi uyarınca üyelikten ayrıldığını, ayrıca AİHS'yi feshetme niyetini de Genel Sekreter'e ilettiğini bildirmişti. Moskova'nın kararı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Rusya'nın üyeliğine dair bir oylamaya hazırlandığı anda gelmişti. Avrupa Konseyi, Ukrayna'yı işgali nedeniyle 16 Mart'ta Rusya'yı konseyden çıkarma kararını açıklamıştı. Açıklamada, Moskova'nın Konsey'den gelen Ukrayna'daki askeri operasyonu derhal ve koşulsuz olarak durdurma çağrılarına kulak asmadığı belirtilmişti.





1950'de imzalanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1953'te yürürlüğe girdi. Anlaşmayla yaşam hakkının korunması, güvenlik ve özgürlük hakkı ve ayrımcılık yasağı gibi başlıkları kapsıyor. Avrupa Konseyi'nin 46 üye ülkesinin vatandaşlarının ihlal halinde başvurabileceği AİHM, anlaşma hükümlerine uyulup uyulmadığını denetliyor. Geçen yıllarda AİHM'ye yapılan şikayetlerin önemli bir bölümünü Rusya'dan gelenler oluşturmuştu.