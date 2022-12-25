Rusya, FIFA ve UEFA’dan ayrılabilir

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksandr Dyukov, yaptırımlar sonrası FIFA ve UEFA'dan çıkıp Asya Futbol Konfederasyonu’na (AFC) katılmak için görüşmelere başladıklarını duyurdu.

Önümüzdeki hafta kulüplerle birlikte Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nden (UEFA) ayrılmayı düşündüklerini söyleyen Dyukov, kararın 27 Aralık Salı günü alınabileceğini söyledi.Rusya milli takımının 2026 Dünya Kupası elemelerine katılabilmesi için 31 Aralık'a kadar zamanı var. Dolayısı ile Rusya Federasyonu bu sene sonuna kadar Asya Futbol Konfederasyonu'na üyelik başvurusunda bulunmak için netleştirmeli.Bazı spor adamı ve teknik direktörlerden karara tepki geldi.Lokomotiv Futbol Klübü eski teknik direktörü Raşid Rahimov, Rusya’nın Şampiyonlar Ligi'ni, Avrupa Ligi'ni ve Rusya'yı UEFA'ya bağlayan diğer tüm organizasyonları kaybetmeden önce zamanı doğru değerlendirip gerekli görüşmeleri yapması gerektiğini, FIFA ve UEFA’dan ayrılma kararını son ana kadar ertlemesini istiyor.En rekabetçi ve başarılı liglerin Avrupa Kıtası’nda olduğuna değinen spor adamları, aynı zamanda Asya kıtasında yapılacak organizasyonlara katılım için vatandaşların 8-9 saatlik uçuşlar yapması gerekeceğini, coğrafi konum olarak bir Avrupa devleti olan Rusya’nın Avrupa liglerinin olduğu organizasyonda kalmasının çok daha mantıklı ve iyi olacağı görüşünü savunuyor.UEFA’nın Rusya’yı kaybetmek istemediğine vurgu yapılan açıklamalarda Rusya’nın o yüzden acele etmemesi gerektiği, Avrupa kupaları ve şampiyonluklarına katılım olmasada en fazla bir iki yıl kaybedeceklerini, belki bir dereceye kadar Rus takımlarının rekabet gücümüzü kaybedebileceğini ancak Avrupa takımlarıyla rekabete devam ederse Rus takımlarının hızla formunu geri kazanarak kaldığı yerden turnuvalara devam edebileceğini bu yüzden bu tür kritik kararlar almadan önce çok iyi düşünülüp son ana kadar beklenmesi gerektiği vurgulanıyor.