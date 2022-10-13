Samanyolu Haber /Dünya / Rusya gazdan sonra petrol vanalarını da mı kapatacak? /13 Ekim 2022 00:15

Rusya gazdan sonra petrol vanalarını da mı kapatacak?

Rusya'nın petrol ihracatı konusunda bir dizi açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın yeni ambargolara hazırlık amacıyla kaynakların doğuya yönlendirilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını aktardığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa Birliği’nin Rus enerji kaynaklarına uygulayacağı ambargoya hazırlık yaptığını ve tüm kaynakları doğuya yönlendirerek ihracat potansiyelini koruyacaklarını belirtti.

Rusya Enerji Haftası kapsamında basın mensuplarına konuşan Novak, “Bugün enerji sektörümüz istikrarlı. Evet, kritik altyapı tesislerinde (Kuzey Akım) sabotaj nedeniyle doğalgazda sorun yaşanıyor. Petrolde aralıktan itibaren, petrol ürünlerinde de Şubat 2033’ten itibaren olacak duruma hazırlık yapıyoruz. Bunun için kaynaklarımızı doğuya yönlendirme konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin dünyadaki ana enerji ortaklarından biri olmaya devam edeceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.
‘Drujba’ boru hattındaki sızıntının nedeni teknik arıza

Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Drujba boru hattındaki sızıntıyla ilgili soruyu cevaplayan Novak, “Anladığım kadarıyla orada bir teknik arıza oldu, ama galiba artık onarıldı” diye konuştu.

Novak, arızanın sabotaj sonucu meydana gelme ihtimaliyle ilgili soru üzerine, “Uzmanların bu olaya bakması, incelemesi ve raporlarını vermesi lazım” dedi.

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