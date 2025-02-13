Rusya gece boyu Ukrayna'yı bombaladı

Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne göre, Rusya Çarşamba gününün ilk saatlerinde ülke topraklarının 11 bölgesini yedi balistik füze, 127 İHA ile hedef aldı.



Ukrayna Acil Durum Servisi, başkent Kiev'de en az üç bölgenin vurulduğunu, Obolonskyi bölgesinde bir kişinin öldüğünü ve dört kişinin yaralandığını söyledi. İki ofis binasının da ağır hasar gördüğü bildirildi.



Saldırıda kullanılamaz hale gelen bir kuru temizleme aracında çalıştığını aktaran Hryhorii Danylovych, "Alarm çalmaya başladıktan sonra patlamaları işittik," dedi.



"Üç patlama oldu, hatta bunlar daireme isabet etmiş gibiydi, çünkü yatağım bir yerden başka bir yere sürüklendi ve köpeğim havlamaya başladı," ifadelerini kullandı.



Kiev'in Sviatoshynskyi, Obolonskyi ve Holosiivskyi bölgelerine 30 araç, 120 arama kurtarma personeli sevk edildi.



Rus saldırılarının hedefinde Krıvıy Rih kenti de vardı. Buradaki patlamalar, binalara, ofislere, bir okula zarar verdi.



Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi fakat tedbir amaçlı Krıvıy Rih yakınlarında bir yardım merkezi kuruldu.



Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, topçu birliklerinin Msta-S, Akatsia obüsleri ve Grad çoklu roket sistemlerini kullanarak Ukrayna'nın çeşitli mevzilerine saldırdıklarını kanıtlayan görüntüler yayınladı.