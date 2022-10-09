Rusya gizli işgale mi başladı?

Rusya'da çıkartılan 'kısmi seferberlik' nedeniyle silah altına alınmamak için ülkeden kaçanları işaret eden Estonya Başbakanı Kaja Kallas, "Rusya ile hibrit bir savaşta olduğumuzu anlamalıyız ve bu, Rusya'nın çeşitli unsurları bize karşı silah olarak kullandığı anlamına geliyor. Göç bir sonraki silahtır." ifadelerini kullandı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Estonya Başbakanı Kaja Kallas, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Estonya Başbakanı Kaja Kallas, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaja Kallas, Rusya'nın, kısmi seferberlikten kaçan erkekleri, Avrupa'ya karşı yürüttüğü hibrit savaşında "bir sonraki silah" olarak kullanabileceğini savundu.Kallas, "Şu anda Rusya'dan kaçanların değil, Ukraynalıların çektiği acılar için endişelenmeyi tercih ederim. Ancak Rusya ile hibrit bir savaşta olduğumuzu anlamalıyız ve bu, Rusya'nın çeşitli unsurları bize karşı silah olarak kullandığı anlamına geliyor. Göç bir sonraki silahtır" dedi.Sovyet işgali sırasında Rusların ülke nüfusundaki payının %3,2'den %30'un üzerine çıktığını hatırlatan Kallas, Rusların "zaten bir Rus azınlığın olduğu ülkelere gelme eğiliminde olduğunu" söyledi.