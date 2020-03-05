Samanyolu Haber /Gündem / Rusya görüşme öncesinde Suriye’deki birliklerini takviye ediyor /05 Mart 2020 11:39

Rusya görüşme öncesinde Suriye’deki birliklerini takviye ediyor

Rusya, bugün Moskova’da yapılacak İdlib görüşmeleri öncesinde Suriye’deki birliklerini hava ve deniz yoluyla takviye ediyor.

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Reuters tarafından derlenen havacılık verileri ve İstanbul Boğazı’ndaki gemi hareketlerine göre, hava saldırısında 34 Türk askerinin hayatını kaybettiği 28 Şubat tarihinden bu yana Rusya deniz ve hava yoluyla Suriye’ye hızla asker ve ekipman gönderiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin İdlib vilayetinde Rus destekli Suriye hükümet güçleri ve Türkiye’nin desteklediği muhalif güçlerin artan çatışmalarıyla birlikte iki ülke arasında gerilimin tırmanmasının ardından görüşme kararı almıştı.

Tırmanan gerilim iki ülkenin ordularının doğrudan çatışmaya girmesi ihtimalini artırırken, Erdoğan görüşmelerin ardından İdlib’de ateşkes sağlanabileceğine inanıyor.

Moskova, Türkiye’nin İstanbul Boğazı’nı Rus savaş gemilerine kapatabileceğinden ve Rus savaş uçaklarını Türkiye’nin hava sahasını kullanmasını engelleyebileceğinden endişe duyuyor.


Rusya Savunma Bakanlığı’ndan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Türk yetkili İstanbul Boğazı’nı kapatmak gibi bir plan olmadığını ifade etti.

Rusya, Suriye’ye ABD birliklerinin Suriye’nin bir kısmından geri çekilme kararı aldığı ekimden beri ilk defa bu kadar hızlı destek gönderiyor.

Reuters’ın analiz ettiği verilere göre Rusya, Suriye’ye 28 Şubat’tan bu yana geçen altı günde beş savaş gemisi gönderdi. Rusya daha önceleri haftada bir veya iki savaş gemisi gönderiyordu.
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