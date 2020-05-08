Samanyolu Haber /Dünya / Rusya günlük 10 bin vak'aya demir attı /08 Mayıs 2020 13:42

Rusya günlük 10 bin vak'aya demir attı

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 10 bin 699 arttı. Toplam vaka sayısı böylece 187 bin 859’a çıktı.

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Rusya’da son 24 saatte 83 bölgede 10 bin 699 vaka tespit edildi. Yeni vakaların 5232’sinde bir semptom gözlenmedi.
Açıklanan son raporla bir hafta boyunca günlük vaka artışı ortalama 10 bin civarında gerçekleşti. Sadece başkent Moskova’daki vaka sayısı 98 bin 522’ye yükseldi. Gün içinde 51’i Moskova’da olmak üzere 98 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan başkentte gün içinde 1032 kişi iyileşti. Böylece ilk kez kentte iyileşen kişi sayısı 1000’i geçmiş oldu.

Toplam vaka sayısı 187 bin 859’a yükseldi.

Vakaların 26 bin 608’si iyileşti, 1723’ü hayatını kaybetti.

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