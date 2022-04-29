Rusya'dan Kiev'e, zamanlaması manidar füze saldırısı





Saldırı Guterres'in Zelenskiy ile ortak basın toplantısından yaklaşık bir saat sonra gerçekleşti. Saldırıdan hemen önce Guterres'in Buça ve Kiev'in dış mahallelerinde savaşın neden olduğu yıkımı görmek için incelemelerde bulunduğu belirtiliyor. BM Genel Sekreteri'nin bir sözcüsü Guterres ve ekibinin güvenlik içinde ancak şoke durumda olduğunu söyledi. Guterres Ukrayna'ya gitmeden önce salı günü de Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

Rus kentinde patlama