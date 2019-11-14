Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan'ın "Kamışlı" sessizliği /14 Kasım 2019 12:16

Erdoğan'ın "Kamışlı" sessizliği

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasında yeni bir hayal kırıklığı daha. Suriye'nin kuzeydoğusunda sınır hattında askeri harekâttan önce YPG'nin kontrolündeki bölgede Rusya askeri üs kuracak.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusunda Kamışlı'ya bir helikopter üssü kuracağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın çekilme kararına kadar Kamışlı'da ABD askerleri bulunuyordu.

Rusya devlet ajansı TASS'ın haberine göre Rus ordusu Kamışlı'ya hava savunma sistemi, uçuş kontrol odası, uçuş öncesi eğitim ekipmanları ve sağlık tesislerinin bulunacağı bir üs kuracak.

Yeni kurulacak üssün sorumlusu Timur Kodzayev, Kamışlı'daki üs sayesinde helikopterlerin devriye alanının artacağını belirtti. 

Kurulan üssün helikopterlerin korunması ve bölgede güvenlik sağlanması için de kullanılacağı belirtildi.

Rusya'nın Kamışlı'ya şimdiden bir grup araç konumlandırdığı ifade edildi.
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