Rusya, hangi avrupa liderinin uçağını nasıl hedef aldı?

Komisyonun yardımcısı sözcüsü Arianna Podestà, POLITICO ile paylaştığı açıklamada, “GPS paraziti olduğundan emin olabiliriz, ancak uçak güvenli bir şekilde indi” dedi.



Von der Leyen, Avrupa Birliği’nin savunma ve güvenlik kapasitelerini artırma taahhüdünü vurgulamak amacıyla Letonya, Finlandiya, Estonya, Polonya, Litvanya, Bulgaristan ve Romanya’yı kapsayan bir tura çıkmıştı.



Von der Leyen Pazar günü Bulgaristan’a ulaştı ve Başbakan Rosen Zhelyazkov eşliğinde Sopot’taki bir silah üretim tesisini ziyaret etti. Bulgaristan’ın ikinci büyük şehri Plovdiv’e giden uçakta GPS ve diğer elektronik navigasyon araçları kullanılamadığı ve pilotun kağıt haritalarla iniş yapmak zorunda kaldığı aktarıldı.



Arianna Podestà, Podestà, Komisyon’un Bulgar yetkililerden aldığı bilgilere göre “bu aleni müdahalenin Rusya tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelenildiğini” söyledi. Sözcü açıklamasında ayrıca “Bu olay, Başkan’ın sınırdaki Üye Devletlere yaptığı gezinin aciliyetini ortaya koyuyor; zira kendisi burada Rusya ve destekçilerinin günlük tehditlerini bizzat gözlemledi” dedi.



GPS karıştırma ve yanıltma, uçakların ABD GPS’i veya Avrupa Galileo gibi navigasyon sistemlerine erişmesini engelliyor veya aldıkları konum verilerini saptırıyor. Bu yöntem, sivil veya askeri operasyonları aksatmak amacıyla giderek daha fazla kullanılıyor.



Bazı Avrupa ülkeleri, daha önce 2022’den bu yana Baltık Denizi bölgesinde bu tür olayların gerçekleştiğini belirtmiş ve Avrupa Komisyonu’ndan Rusya ve Belarus’a karşı önlem alınmasını talep etmişti.