Rusya: Harkiv'de 50'ye yakın Batılı askeri eğitmeni öldürdük

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İskender-M taktik füze sistemi askeri birliği Harkiv bölgesindeki Dergaçi yerleşim biriminde Batılı ülkelerden gelen eğitmen ve paralı savaşçıların bulunduğu geçici konuşlanma noktasına füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 50'ye yakın yabancı eğitmen öldürüldü."
Öldürülen eğitmenlerin kimlikleri bilinmiyor.
Mayıs 2024'te düzenlediği bir basın toplantısında Fransa’nın Ukrayna ordusu askerlerini eğitmek için Ukrayna topraklarına eğitmen göndermesine ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rus Silahlı Kuvvetleri için kesinlikle meşru bir hedef teşkil etmektedirler" ifadelerini kullanmıştı.