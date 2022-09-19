"Rusya hava üstünlüğünü kaybediyor"

Moskova yönetiminin Ukrayna'da sürdürdüğü askeri saldırılar son günlerde farklı bir boyut kazanmaya başladı.





Kiev güçlerinin özellikle doğu bölgelerde bazı yerleşim yerlerini Ruslardan geri aldığı ifade edilirken, ortaya konulan yeni bir raporda ise Moskova güçlerinin bölgede hava üstünlüğünü kaybetmeye başladığı iddia edildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın son 10 gün içinde Ukrayna'da en az dört savaş uçağını "kaybettiğini" ve savaşın başlangıcından bu yana 55 uçağın "düşürüldüğünü" ileri sürdü.Savunma Bakanlığı'nın istihbarat raporlarına dayandırdığı bilgilere göre, son 10 günde düşürülen uçak sayısındaki bu artışın "Ukrayna taarruzunun baskısı altındaki Rus kara kuvvetlerine yakın hava desteği sağlama girişimlerinde daha büyük riskler almasından kaynaklandığı" belirtiliyor.Raporda, Rus pilotlarının durumsal farkındalığının genellikle "zayıf" olduğu ileri sürülerek, "Bazı uçakların düşman toprakları üzerinde sapmış ve cephe hatları hızla ilerlerken daha yoğun hava savunma bölgelerine düşmüş olması gerçek bir olasılık" denildi.