Samanyolu Haber /Dünya / "Rusya her an saldırabilir" /18 Ocak 2022 23:19

"Rusya her an saldırabilir"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddiası gündemdeki yerini korurken, konuyla ilgili bir açıklama da Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den geldi. Psaki, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız" ifadelerini kullandı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Rusya ve Ukrayna arasında devam eden gerilimle ilgili gelişmeler sürüyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu belirterek, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız" ifadelerini kullandı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya gerilimine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna ve Almanya'ya bir gezi gerçekleştireceğini anımsatan Psaki, Blinken'ın burada Ukrayna-Rusya gerilimini azaltmak için görüşmelerde bulunacağını aktardı.

ABD VE RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLARI CENEVRE'DE BİR ARAYA GELECEK

Psaki, Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu sabah gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Cenevre'de bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldığını ve Blinken'ın bu görüşmede Rusya'yı gerginliği azaltma konusunda uyaracağını belirtti.
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