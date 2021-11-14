Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Hindistan'a S-400 sevkiyatına başladı /14 Kasım 2021 17:06

Rusya Hindistan'a S-400 sevkiyatına başladı

Rusya'nın Hindistan'a S-400 hava savunma sistemleri sevkiyatını başlattığı açıklandı. Hindistan'a ilk S-400 biriminin bu yılın sonuna dek gönderilmiş olması bekleniyor.

SHABER3.COM

Rusya'nın Hindistan'a S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatına başladığı açıklandı. Interfax ajansının haberine göre, Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi’nin (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Hindistan'a ilk S-400 biriminin bu yılın sonuna dek gönderilmiş olacağını belirterek, "İlk sevkiyat şimdiden başladı" dedi.

Hindistan, S-400 alma kararı nedeniyle Türkiye gibi ABD'nin yaptırım tehdidi altında bulunuyor. Yeni Delhi ile Moskova, 2018 yılında Rusya'yla yaptığı 5.5 milyar dolarlık anlaşma kapsamında beş adet S-400 sistemi almayı planlıyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında varılan anlaşma kapsamında, teslimatın Nisan 2023'te tamamlanması bekleniyor. 

Hindistan hükümeti bu füzelere 'Çin tehdidine karşı' ihtiyaç duyduklarını ve hem ABD'yle hem Rusya'yla stratejik ortaklık içinde olduklarını vurguluyor. ABD'li yetkililer ise Hindistan'ın, başka ülkelerin Rusya, İran ve Kuzey Kore ile askeri alışverişini kısıtlamayı öngören CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarından muaf tutulmasının mümkün görünmediğini söylüyor.
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