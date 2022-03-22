"Rusya hipersonik füze kullandı çünkü..."

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu askeri saldırı sürerken, ABD Başkanı Joe Biden'dan da konuyla ilgili yeni bir değerlendirme geldiği aktarıldı.





Rusya'nın bu savaşta köşeye sıkıştığını iddia eden Biden, Rus ordusunun kullandığı belirtilen hipersonik füzeye de bu yüzden başvurulduğunu ileri sürdü.







ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da hipersonik füze kullandığını, bunun nedeninin ise Rusya'nın köşeye sıkışması olduğunu söyledi.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ve biyolojik silah bulunduğu iddialarını da reddederek, Rusya'nın iddialarının Ukrayna'da bu silahları kullanmak için bahane olabileceğini öne sürdü.Biden konuşmasında, "Fark ettiyseniz Rusya Ukrayna'da hipersonik füze kullandı. Bu yapabilecekleri tek şeydi. Bu bir dolaylı silah. Bunun tek farkı ise durdurulmasının neredeyse imkansız olması. Rus ordusunun bunu kullanmasının bir nedeni vardı. Şu anda köşeye sıkıştılar. Putin bu derece güç ve birliği öngöremedi" ifadelerinı kullandı.