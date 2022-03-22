Samanyolu Haber /Dünya / "Rusya hipersonik füze kullandı çünkü..." /22 Mart 2022 21:05

"Rusya hipersonik füze kullandı çünkü..."

Rusya'nın Ukrayna saldırısı konusunda yeni açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın bu savaşta köşeye sıkıştığını iddia ederek, Rus ordusunun kullandığı belirtilen hipersonik füzeye de bu yüzden başvurulduğunu ileri sürdü.

SHABER3.COM

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu askeri saldırı sürerken, ABD Başkanı Joe Biden'dan da konuyla ilgili yeni bir değerlendirme geldiği aktarıldı.

 Rusya'nın bu savaşta köşeye sıkıştığını iddia eden Biden, Rus ordusunun kullandığı belirtilen hipersonik füzeye de bu yüzden başvurulduğunu ileri sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da hipersonik füze kullandığını, bunun nedeninin ise Rusya'nın köşeye sıkışması olduğunu söyledi.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ve biyolojik silah bulunduğu iddialarını da reddederek, Rusya'nın iddialarının Ukrayna'da bu silahları kullanmak için bahane olabileceğini öne sürdü.

Biden konuşmasında, "Fark ettiyseniz Rusya Ukrayna'da hipersonik füze kullandı. Bu yapabilecekleri tek şeydi. Bu bir dolaylı silah. Bunun tek farkı ise durdurulmasının neredeyse imkansız olması. Rus ordusunun bunu kullanmasının bir nedeni vardı. Şu anda köşeye sıkıştılar. Putin bu derece güç ve birliği öngöremedi" ifadelerinı kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Rusya hipersonik füze kullandı çünkü..." Sonraki Haber >>

Muhalif sesleri susturamazlar

Muhalif sesleri susturamazlar

Brüksel’de sanatlı eylem

Brüksel’de sanatlı eylem

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Hindistan'da tribün çöktü

Hindistan'da tribün çöktü

Çin'de düşen uçaktan ilk görüntüler

Çin'de düşen uçaktan ilk görüntüler

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:56:19