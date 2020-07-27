Rusya için o kapı kapandı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Rusya'nın yeniden G8 ülkeleri arasına dahil edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.





Ukrayna krizine dair bir çözüm olmadığı müddetçe Rusya'nın yeniden sanayi ülkeleri topluluğuna katılma şansının bulunmadığını belirten Maas, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümü için üstüne düşen mesuliyeti yerine getirmesi gerektiğini, ancak bunun şu an ağır-aksak ilerlediğini dile getirdi.







"KIRIM'I İLHAK ETTİĞİ İÇİN BİRLİKTEN KOVULDU"





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın yeniden üye devletler arasına alınmasına yönelik çağrısını geri çeviren Maas, "Rusya'nın G8 ülkeleri arasından çıkarılmasının sebebi, Kırım'ı ilhak etmesi ve Doğu Ukrayna'ya yönelik müdahalesidir. Bunlara yönelik çözüm sağlanmadığı sürece bir şans görmüyorum." dedi.





Rheinische Post ve General-Anzeiger gazetelerine mülakat veren Almanya Dışişleri Bakanı, Trump'ın bu yılki G7 zirvesine yönelik katılımcı ülke sayısını artırma ve Rusya'yı da davet etme planlarına temkinli yaklaştı.





Maas kapıların kendine yeniden açılması için Rusya'nın üstüne düşeni yaparak, en büyük katkıyı sağlayacağını ifade etti.





ABD'nin dönem başkanlığını yaptığı G7 grubunda Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya yer alıyor.





RUSYA, 2014 YILINDA G8'DEN ÇIKARILDI





Rusya, 2014 yılında Ukrayna'ya ait olan Kırım Yarımadası'nı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk ve Donesk bölgesinde Rus ayrılıkçılara destek sağlaması sonrasında G8 grubundan çıkarılmıştı.





Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda bugüne dek 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.