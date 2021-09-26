Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, İdlib'den sonra şimdi de Afrin çevresindeki köyleri bombalıyor /26 Eylül 2021 22:00

Rusya, İdlib'den sonra şimdi de Afrin çevresindeki köyleri bombalıyor

Rusya'nın, Erdoğan-Putin görüşmesi öncesinde İdlib'deki saldırılarını Afrin yönüne kaydırdığı belirtildi. Reuters'a konuşan silahlı grup mensupları, Türkiye'nin bölgeye yığınak yaptığını iddia etti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çarşamba günü Soçi'de yapacağı görüşmeye üç gün kala Suriye'de gerilim yükseliyor. Rusya'nın, geçtiğimiz hafta gerilimi tırmandıran Türkiye destekli silahlı grupların elindeki kasaba ve köylere hava saldırılarını yoğunlaştırdığı, Rus jetlerinin bugün Afrin çevresindeki köyleri bombaladığı belirtildi.

Reuters ajansına konuşan kaynaklar, bugünkü saldırılarda Türkiye destekli bir silahlı gruptan en az beş kişinin öldüğünü, 12 sivilin yaralandığını söyledi.

Suriye Milli Ordusu'nun sözcüsü Muhammed Yusuf Hamud Reuters'a açıklamasında, Rusya'nın saldırılarının geçtiğimiz hafta yoğunlaştığını, İdlib'den başlayan hava harekatının artık Halep'in kuzeyindeki sınır bölgelerine yayıldığını söyledi. Buna göre, Rusya'nın hava saldırıları İdlib'deki Cebel Zaviye bölgesinden kuzeydoğudaki Afrin'e uzanmış durumda. 

Türk ordusuyla koordinasyon halinde olduğu belirtilen askeri komutanlar ise Reuters'a, Türkiye'nin binlerce askerin konuşlu olduğu onlarca üssü son iki haftadır tahkim ettiğini söyledi. Hamud, bu konuda "Türk ordusu bütün askeri üsleri güçlendirerek saldırı pozisyonu alıyor ve zırhlı araçlar, savaşçılar veya ekipmanlarla dolu konvoylar yağdırdı" iddiasında bulundu.

Reuters'ın askeri kaynakları, dün gece Suriye'ye roket atarlar ve tanklar taşıyan büyük bir askeri konvoyun girdiğini, Türk üslerinin bulunduğu Cebel Zaviye yönüne ilerlediğini söyledi.

Bu haber öncesinde Rusya, Türkiye'nin denetimindeki bölgede bulunan militanların Halep'te Suriye ordusunun mevzilerine iki kez ateş açtığını açıklamış, İdlib'de de dün El Nusra'nın 22 defa ateş açtığı belirtilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Türkiye ile İdlib'de varılan anlaşmanın sahadaki uygulamasının yavaş ilerlediğini söylemişti.
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