Rusya İdlib'i vurdu: 26 sivil öldü

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in birçok kırsalına hava saldırıları yapıldığı belirtildi. Sivil Savunma kaynaklarının geçtiği haberlerde ise, İdlib'in Bara köyünde 2, Halep'in batı kırsalındaki Kefer Teal köyünde bir aileden 6'sı çocuk 9, Takad köyünde ise 1 çocuk olmak üzere toplamda 26 sivil yaşamını yitirdiği belirtildi.







ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR





Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak'ta saat 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını belirtilmişti ancak kara saldırıları devam etmişti. Suriye Müdahale Koordinatörlüğüne göre, Suriye’nin İdlib ilinde ilan edilen ateşkese rağmen 12 Ocak’tan bu yana 62'den fazla sivil hayatını kaybetti.