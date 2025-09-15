Samanyolu Haber /Dünya / Rusya 'İHA' geriliminde geri adım atmadı: 'Provokasyon' /15 Eylül 2025 10:25

Rusya 'İHA' geriliminde geri adım atmadı: 'Provokasyon'

Romanya’daki Rusya Büyükelçisi Vladimir Lipayev, Bükreş’in Moskova’nın Romanya hava sahasını ihlal ettiğine dair iddiaların temelsiz olduğunu söyledi. Olayı “Ukrayna’nın bir provokasyonu” olarak nitelendirdi.

Romanya'daki Rus büyükelçiliği, Moskova'nın büyükelçisinin olayla ilgili olarak dışişleri bakanlığı tarafından çağrılmasının ardından, Romanya hava sahasına giren insansız hava aracının Ukrayna'nın “provokasyonu” olduğunu söyledi.

Büyükelçi Vladimir Lipayev, Romanya'nın Rusya'nın bu ihlalin sorumlusu olduğu yönündeki suçlamasının “asılsız” olduğunu söyledi.

'KİEV TARAFINDAN BİR PROVOKASYON'
Büyükelçilikten pazar akşamı yapılan açıklamada, “Tüm gerçekler, bunun Kiev rejimi tarafından kasıtlı bir provokasyon olduğuna inanmaya sevk ediyor” dendi. Bükreş'in Rusya'nın sorularına “somut ve ikna edici bir yanıt” veremediği eklendi.

Romanya, Moskova'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana, özellikle Rusya'nın Ukrayna limanlarına yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasıyla birlikte, topraklarında birkaç drone parçası düşmesi yaşadı.

Ancak Bükreş tarafından iddia edilen hava sahası ihlali bu durumda bir ilk oldu.

SAVAŞ JETLERİ KALDIRILDI
Savunma Bakanlığı, iki F-16 savaş uçağı gönderildiğini ve bu uçakların “ulusal hava sahasında bir insansız hava aracı tespit ettiğini ve radarından kaybolana kadar onu takip ettiğini” açıkladı.

Bakanlık, insansız hava aracının nüfuslu bölgelerin üzerinden uçmadığını ve halkın güvenliği için acil bir tehdit oluşturmadığını belirtti.
