Rusya ihracat kapısını kapattı

Rusya Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Avrasya Ekonomik Birliği sınırlarının dışına buğday, çavdar, mahlût (buğday ve çavdar karışımı), arpa ve mısır ihracatının 1 Temmuz'a kadar askıya alındığı belirtildi.







Rus hükümeti geçen mart ayının sonlarında bir dizi tahıl ürününe kota getirilmesine ilişkin kararnameyi kabul etmişti. Ürünlerin hacmi 7 milyon ton olarak belirlenmişti.





Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu önlemin tahıl ürünleri fiyatlarının dengelenmesini sağlayacağı, ayrıca ülkenin yerel tahıl ve işlenmiş ürünlerine olan ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacağı ifade edilmişti.