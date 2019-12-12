Samanyolu Haber /Dünya / Rusya iki Alman diplomatı sınırdışı ediyor /12 Aralık 2019 15:25

Rusya iki Alman diplomatı sınırdışı ediyor

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nden iki Rus diplomatın ay başında sınırdışı edilmesinin ardından, Almanya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden iki Alman diplomat istenmeyen kişi ilan edildi. Alman diplomatların Rusya’yı 7 gün içinde terk etmesi isteniyor.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, büyükelçiye Almanya hükümetinin 4 Aralık'ta Berlin Büyükelçiliği’nde çalışan iki Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesi protesto edildi.

Karşılıklılık ilkesi gereği, Almanya’nın Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan iki Alman diplomat istenmeyen kişi ilan edilerek yanıt verildi.

Alman diplomatların Rusya’yı yedi gün içinde terk etmesi isteniyor. Alman Büyükelçi von Geyr’e de Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak konuyla ilgili protesto notası verildi.

Ne olmuştu?

Geçen ağustos sonu Berlin’de bir Gürcistan vatandaşı, bilinmeyen bir kişi tarafından başından vurularak öldürülmüştü.

Alman polisi birkaç gün sonra olayın şüphelisi olarak 49 yaşında olan bir Rus vatandaşını gözaltına almıştı. Savcılığın açıklamasında şüphelide suçun işlendiği silahın bulunduğu ifade edilmişti.

25 Ağustos’ta Der Spiegel dergisi, çok yönlü yürütülen soruşturma kapsamında en muhtemel senaryo olarak ‘profesyonelce planlanmış ve işlenmiş cinayet’ üzerinde durulduğunu, cinayetin suç dünyası ya da başka bir ülkenin istihbaratı tarafından planlanmış olabileceğini aktarmıştı.

30 Ağustos’ta ise dergi, şüphelinin Rus istihbarat ajanı olabileceği iddiasını ortaya atmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olayla Rusya’nın ‘bağlantısı’ olduğu yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Rus Dışişleri ise diplomatların Almanya’dan sınır dışı edilmesine karşılık vereceğini açıklamıştı.
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