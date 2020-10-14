Rusya ikinci korona aşısını tescil etti

Hükümet üyeleriyle yapılan ve Rus televizyonlarından canlı olarak yayınlanan toplantının başında konuşan Putin, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki Vektör Bilim Merkezi'nin Kovid-19'a karşı geliştirdikleri EpiVakKorona aşısını bugün tescil ettirdiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.







Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'dan EpiVakKorona aşısının tescili hakkında detaylı açıklama yapmasını isteyen Putin, "Bildiğim kadarıyla, Rusya Bilimler Akademisi Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen üçüncü aşı da yolda" ifadelerini kullandı.





Putin'in isteği üzerine söz alan Golikova, "Klinik araştırmalar 100 gönüllü üzerinde yapıldı. Adenovirüs bazlı Sputnik V aşısından farklı olarak yeni EpiVakKorona aşısı, gelecek vaat eden sentetik platformlardan biri temelinde oluşturuldu, Bu bir peptit aşısı ve viral protein-peptitlerin yapay olarak sentezlenmiş kısa parçalarından oluşur. Bağışıklık sistemi bu protein-peptitler aracılığıyla virüsü inceler, tanımlar ve etkisiz hale getirir" dedi.





EpiVakKorona'nın temel özelliğinin reaktojenikliğinin olmaması ve yeterince yüksek bir güvenlik seviyesine sahip olması olduğunu vurgulayan Golikova, tescil sonrası araştırmaların 150'si 60 yaş üstü olmak üzere 40 bin gönüllü üzerinde gerçekleştirileceği kaydetti.





'Bu aşıları öncelikle Rus pazarına tedarik etmeliyiz'





Bu arada Putin, Rus aşılarını yurtdışına göndereceklerini ve yabancı partnerlerle bu konudaki işbirliğinin sürdüğünü belirterek "Ancak yurtdışına yönelik aşıları, bu aşamada aşıların gönderileceği ülkedeki tesislerde üretmeye odaklanmalıyız. Şu anda hem birinci hem de ikinci aşının üretimini artırmalıyız. Her şeyden önce bu aşıları Rus pazarına tedarik etmeliyiz. Aşılar, Rus eczacılık ağına mümkün olduğunca geniş biçimde ulaştırılmalı" diye konuştu.





Golikova ve Popova'ya EpiVakKorona aşısı vuruldu





Toplantı sırasında Putin, Golikova ile Rospotrenbadzor Başkanı Anna Popova'nın EpiVakKorona aşısı vurulan gönüllüler arasında olduğunu belirterek Golikova'ya kendisini nasıl hissettiğini sordu.





İkişer doz aşı vurulduklarını söyleyen Golikova, kendisinde ve Popova'da yan etki görülmediğini ve herhangi bir olumsuzluk hissetmediklerini anlattı.





EpiVakKorona aşısının klinik testleri 27 Temmuz’da başlamış, ilk aşaması 3 Eylül'de tamamlanmıştı. 2. faz araştırmalar eylülde yapılmış ve gönüllülerde aşı sonrasında yan etki tespit edilmemişti.





Eylül sonunda Vektör Bilim Merkezi, Rusya'nın ikinci Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın patentlerini almıştı.





Sputnik V aşısı ise, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V'nin tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Şu anda aşının tescil sonrası 3. faz klinik testleri yürütülüyor.