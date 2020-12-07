Rusya ikinci S-400 anlaşması için Ankara'nın kararını bekliyor

Rus devletine bağlı savunma sanayi şirketi Rostec'in başkanı Sergey Çemezov, hava savunma sistemi S-400'ün Türkiye'ye satışıyla ilgili Rusya'nın anlaşmadaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğine ve sistemin sevkiyatının da tamamlandığına işaret ederek ikinci S-400 anlaşmasıyla ilgili olarak Ankara'nın onayını beklediklerini söyledi.





Rus haber ajansı TASS'ta yer alan bilgilere göre gazetecilerle bir brifing toplantısı için buluşan Çemezov sözlerini, "Top şimdi Türkiye'nin sahasında, ortağımızdan vereceği kararı bekliyoruz" şeklinde sürdürdü.



