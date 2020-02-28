Rusya ile ABD arasında İdlib görüşmesi

ABD ile Rusya arasında İdlib'de yaşanan son gelişmelere ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.





Reuters’ın geçtiği habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley arasında İdlib’deki gerilimle ilgili telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu.

Görüşmede, İdlib’de Türk askerine yönelik düzenlenen saldırıların ele alındığı ve bölgede gerginliğin azaltılmasına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.