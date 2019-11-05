Rusya ile ABD arasındaki gizli bir Suriye anlaşması mı yapıldı?

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ile Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan mutabakatın ardından ’gizli bir gündem’ aramak için bir sebep görmediğini söyledi. Lavrov bu açıklamayı bir gazetecinin ABD ile Rusya arasında Suriye’nin kuzeyine ilişkin gizli bir anlaşma olduğuna dair haberler hakkındaki sorusu üzerine yaptı.



sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile Rusya arasında Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin Soçi’de varılan mutabakatın arkasında gizli bir gündem aramaya gerek olmadığını söyledi.





Lavrov bir gazetecinin bazı basın yayın organlarında Rusya ile ABD arasında Suriye’nin kuzeyine ilişkin gizli bir anlaşma yapıldığı ve ABD’nin çekildiği bölgeleri Rusya’nın işgal edeceği yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine şunları söyledi:





“Bugün ABD ile herhangi bir şey üzerine anlaşmanın mümkün olduğunu sanmıyorum. 22 Ekim’de Soçi’de Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmeler sırasında Türkiye ile vardığımız mutabakatta gizli planlar aramak için bir sebep görmüyorum” dedi.





Lavrov mutabakatın “son derece net” olduğunu ve “tam olarak uygulandığı”nı söyledi.





Rusya Dışişleri Bakanı ABD’nin Suriye topraklarındaki varlığının uluslararası hukuka aykırı ve yasadışı olduğunu belirterek “Suriye'deki durumunun iyileştirilmesi ve toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda tutarsız hareket eden bir ülkeyle uzun vadeli siyaset yürütmek yapıcı ve üretken olmazdı” diye konuştu.





'RUSYA HEM SURİYE ORDUSU HEM TSK İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR'





TASS'ın haberine göre Lavrov, Rus ordusunun hem Suriye ordusu hem de TSK ile birlikte çalışmayı sürdürdüğünü söyledi. Lavrov “Ordumuz Suriye-Türkiye sınırında Kürt öz savunma silahlı birliklerinin çekildikleri 30 km’lik bölgede Suriye Silahlı Kuvvetleri ile yakın işbirliği içinde çalışıyor. Bir yandan da askeri polis birliklerimiz Türk meslektaşlarıyla bu 30 km’lik bölgenin 10 km’lik şeridinde devriye geziyor” dedi.